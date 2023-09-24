المظاهرات تعم فرنسا احتجاجًا على عنف الشرطة

تظاهر الآلاف من الفرنسيين في شوارع باريس والمدن الفرنسية الأخرى احتجاجًا على عنف الشرطة، استجابة لدعوة من هيئات المجتمع المدني.

وبحسب قناة فرانس 24، شهدت باريس بعض الاشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة، التي ذكرت أن بعض عناصرها كانوا على متن سيارة للشرطة تعرضوا لهجوم بقضبان حديدية.

وقالت صحيفة لوفيغارو إن بعض الاشتباكات اندلعت بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية خلال الاحتجاج في العاصمة الفرنسية، ما وصفه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بأنه "عنف غير مقبول".