زيلينسكي يتلقى "سرا" معلومات استخباراتية أمريكية بشأن خطط روسيا العسكرية المقبلة

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم الخميس، أن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) زار أوكرانيا "سرا" مطلع الأسبوع الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي ومصادر أخرى وصفتها بالمطلعة، قولهم، إن بيرنز "سافر سرا إلى كييف مطلع الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وأضافت الصحيفة أن بيرنز "أطلع زيلينسكي على توقعاته بشأن الخطط العسكرية الروسية المقبلة".

جاء ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار، تشمل مئات المركبات المدرعة ودعما للدفاع الجوي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن المساعدات الجديدة تشمل 59 من مركبات برادلي القتالية و90 ناقلة جنود مدرعة من طراز سترايكر.