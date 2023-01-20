أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار

وتعهد حلفاء غربيون في وقت سابق من يوم الخميس، بتقديم أسلحة بمليارات الدولارات لأوكرانيا ووعد بعضهم بإرسال الدبابات ألمانية الصنع التي طلبتها كييف إذا وافقت برلين على ذلك.

لكن ألمانيا لم تبد أي إشارة حتى الآن على السماح بنقل دباباتها إلى أوكرانيا إذ تخشى أن يستفز ذلك موسكو.

ومن المتوقع أن تأتي هذه القضية على رأس المحادثات التي ستعقد الجمعة في ألمانيا بين الحلفاء الغربيين في قاعدة رامشتاين الجوية، وهي القاعدة الجوية الرئيسية للولايات المتحدة في أوروبا.

وتضغط أوكرانيا من أجل الحصول على دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع خوفا من قيام القوات الروسية بإعادة تنظيم صفوفها وشن هجوم كبير مستغلة فصل الشتاء، لكن نقل هذه الدبابات التي يملكها عدد من دول حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا يتطلب موافقة برلين.