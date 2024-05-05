بايدن محذرا ترامب: "لا تعبث مع نساء أمريكا"
حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن خصمه الجمهوري دونالد ترامب مما وصفه "العبث مع نساء أمريكا"، في أحدث تغريدة له حملت نبرة سخرية.
ووجَّه بايدن، اليوم الأحد، رسالة وُصفت بالحادة، إلى ترامب: "في نوفمبر المقبل، سيلقن الناخبون دونالد ترامب درسًا قيمًا"، موضحًا أنّ الدرس يكمن في "عدم العبث مع نساء أمريكا" وفق تعبيره.
ولم يعرف ما إذا كان بايدن يقصد المشكلات القانونية التي يواجهها ترامب من خلال الدعوى القضائية ضده على خلفية دفع أموال إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل شراء صمتها وتكتمها عن إقامة علاقة معها، أم أنه كان يلمح إلى أحدث استطلاع للرأي.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته جامعة هارفارد الأسبوع الماضي، أن هناك انقسامًا بين الجنسين، الذكور والإناث في نوايا التصويت في الولايات المتحدة، إذ تبيَّن أنّ أغلب النساء يدعمن بايدن، فيما يؤيد غالبية الرجال ترامب.
وأظهر الاستطلاع المذكور أن 44% من الناخبين الذين شملهم يؤيدون ترامب، بينما قال 38% إنهم سيصوتون لبايدن.
وكان استطلاع آخر للرأي، جرى أواخر الشهر الماضي، بيَّن أن معظم المواطنين الأمريكيين يدعمون ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، ويعتقدون أن فترة توليه منصب الرئاسة كانت أكثر نجاحًا من فترة خلفه الديمقراطي.
كما كشف هذا الاستطلاع أن نسبة الأمريكيين الذين يدعمون بايدن انخفضت من 45% إلى 43%، بينما حصل ترامب على دعم 49% من المستطلعين.
واتُّهم ترامب البالغ من العمر 77 عامًا، بتزوير سجلاته التجارية، لتعويض محاميه مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار دُفعت للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز قبل أيام من الانتخابات الرئاسية عام 2016 التي خاضها ضد هيلاري كلينتون.
وكان دونالد ترامب هدَّد في وقت سابق أمس بمقاضاة الرئيس الأمريكي جو بايدن "على جميع جرائمه" وفق قوله، إذا تمكن من الفوز في الانتخابات المقبلة.