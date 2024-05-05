بايدن محذرا ترامب: "لا تعبث مع نساء أمريكا"

وأظهر الاستطلاع المذكور أن 44% من الناخبين الذين شملهم يؤيدون ترامب، بينما قال 38% إنهم سيصوتون لبايدن.

وكان استطلاع آخر للرأي، جرى أواخر الشهر الماضي، بيَّن أن معظم المواطنين الأمريكيين يدعمون ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، ويعتقدون أن فترة توليه منصب الرئاسة كانت أكثر نجاحًا من فترة خلفه الديمقراطي.

كما كشف هذا الاستطلاع أن نسبة الأمريكيين الذين يدعمون بايدن انخفضت من 45% إلى 43%، بينما حصل ترامب على دعم 49% من المستطلعين.

واتُّهم ترامب البالغ من العمر 77 عامًا، بتزوير سجلاته التجارية، لتعويض محاميه مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار دُفعت للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز قبل أيام من الانتخابات الرئاسية عام 2016 التي خاضها ضد هيلاري كلينتون.

وكان دونالد ترامب هدَّد في وقت سابق أمس بمقاضاة الرئيس الأمريكي جو بايدن "على جميع جرائمه" وفق قوله، إذا تمكن من الفوز في الانتخابات المقبلة.