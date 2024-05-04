جديد محاكمة ترامب.. بكاء أمام فريق الادعاء

شهدت جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المتعلقة بشراء صمت النجمة الإباحية، ستورمي دانيالز، الجمعة، أجواء استثنائية، غلبها بكاء الشاهدة الرئيسة التي قدمت إفادات متضاربة بشأن صديقها القديم.

ففي محكمة مانهاتن، وقفت المتحدثة السابقة باسم ترامب، هوب هيكس، على بعد 15 قدما منه، لتُدلي بشهادتها، بصوت منخفض تغلبه اللعثمة والتوتر.

السيدة التي كانت على مدار سنوات مدافعة عن ترامب ومديرة التغطية على فضائحه، وقفت أمس مجبرة للإدلاء بشهادة حاولت خلالها إظهار الرجل الذي كان السبب في وضعها بدائرة الضوء على مدى سنوات، على أنه رجل يقدّس الحياة الزوجية والعائلة، بحسب ما أوردته "نيويورك تايمز".