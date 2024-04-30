"الأب الودود".. أغنية كورية تمجّد الزعيم كيم تثير "جدلًا خفيًّا" (فيديو)

"الأب الودود".. أغنية كورية تمجّد الزعيم كيم تثير "جدلًا خفيًّا" (فيديو)
أثارت أغنية جديدة تمجّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، جدلًا خفيًّا في الأوساط الشعبية؛ بسبب بثّها بكثرة على شاشة التلفزيون، وبُعدها عن الواقع المَعيش في البلاد، وفق تقارير إعلامية.
وبحسب مصدر كوري شمالي تحدَّث لصحيفة "ديلي نورث كوريا"، فإن أغنية "الأب الودود" تُظهر أن هنالك اختلافًا كبيرًا بين ما تروّج له، والواقع المرير الذي يعيشه الكوريون.
وأضاف المصدر: "سوء التغذية منتشر في البلاد على نطاق واسع، ولا يستطيع الأطفال الذهاب إلى المدارس إنْ لم يكن لدى آبائهم المال بخلاف ما تظهره الأغنية من سعادة الكوريين".
وبيّنت الصحيفة أن الشباب وهم من عشاق الموسيقى الكورية الجنوبية أكثر منتقدي الأغنية: "لأن أداء المغنين فيها سيّئ للغاية" بحسبهم.
وعُرضت الأغنية للمرة الأولى في الـ16 من أبريل/ نيسان الحالي، فيما تقول كلماتها، إن الشعب الكوري الشمالي مؤمن بقائده كيم.