"الأب الودود".. أغنية كورية تمجّد الزعيم كيم تثير "جدلًا خفيًّا" (فيديو)

أثارت أغنية جديدة تمجّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، جدلًا خفيًّا في الأوساط الشعبية؛ بسبب بثّها بكثرة على شاشة التلفزيون، وبُعدها عن الواقع المَعيش في البلاد، وفق تقارير إعلامية.

وبحسب مصدر كوري شمالي تحدَّث لصحيفة "ديلي نورث كوريا"، فإن أغنية "الأب الودود" تُظهر أن هنالك اختلافًا كبيرًا بين ما تروّج له، والواقع المرير الذي يعيشه الكوريون.