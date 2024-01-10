كيم جونغ يهدّد كوريا الجنوبية بـ "الإبادة" لو تجرأت على ضرب بلاده‎

شدّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على وجوب تعزيز الردع النووي لبلاده، مؤكداً أنّه لن يتردّد في "إبادة" كوريا الجنوبية إذا تجرّأت على ضرب بلاده، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله خلال تفقّده مصانع كبرى للأسلحة إنّ سيول هي "العدو الرئيسي" لبيونغ يانغ، مشدّداً على أنّ الأولوية بالنسبة لبلاده يجب أن تكون "تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس وردع الحرب النووية قبل كلّ شيء".

وقال كيم إن كوريا الشمالية لن تشعل "أحاديا" مواجهة لكن "لا نية لديها لتجنب حرب"، وفقا للوكالة.

وتابع "إذا تجرّأت كوريا الجنوبية على محاولة استخدام القوات المسلحة ضد بلاده أو تهديد سيادتها وأمنها وسنحت فرصة كهذه، فلن نتردد في إبادتها عبر حشد كل ما لدينا من وسائل وقوات"، بحسب الوكالة.