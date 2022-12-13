ريشي سوناك يعلن بدء حملة على الهجرة غير الشرعية
قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم استحداث تشريع لمنع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من البقاء داخل البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة السيطرة على زيادة عدد الواصلين على قوارب صغيرة إلى ساحلها الجنوبي.
وزاد عدد من يصلون إلى إنجلترا عبر القنال لأكثر من المثلين، خلال العامين الماضيين، وتشير الأرقام الحكومية إلى أن الألبان يمثلون الشريحة الأكبر من الوافدين إلى البلاد بهذه الطريقة.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن إستراتيجية جديدة من 5 نقاط للتعامل مع الهجرة غير الشرعية تشمل خططًا لتسريع عودة طالبي اللجوء الألبان والانتهاء من فحص حالات طلب اللجوء المتراكمة السابقة البالغ عددها نحو 150 ألفًا بحلول نهاية العام المقبل، وذلك من خلال مضاعفة عدد المتخصصين في دراسة الحالات.
وقال سوناك، أمام البرلمان: "إذا دخلت المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لن تتمكن من البقاء هنا.. بدلًا من ذلك، ستُحتجز وتعود سريعًا إما إلى بلدك الأصلي أو إلى بلد آمن حيث سينظر في طلب اللجوء الخاص بك".
وصار المهاجرون الذين يصلون على متن قوارب صغيرة أزمة سياسية كبيرة لحكومة المحافظين، لاسيما في مناطق الطبقات العاملة شمال إنجلترا ووسطها، حيث يقع اللوم على المهاجرين في تقليص عدد فرص العمل المتاحة وإنهاك قطاع الخدمات العامة.
وأضاف سوناك، إنه خلال الأشهر المقبلة "سيعود آلاف الألبان إلى بلادهم".
"الحق في الشعور بالغضب"
ووعدت الحكومات البريطانية المتعاقبة بوقف وصول القوارب الصغيرة، ورغم ذلك، عبر 44867 شخصًا القناة على متن قوارب صغيرة لدخول بريطانيا هذا العام.
وكانت المخاوف بشأن معدلات وصول المهاجرين قوة دافعة للتصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، حيث دعا المؤيدون بريطانيا إلى "استعادة السيطرة" على حدودها.
وقال سوناك، إن الشعب له "الحق في الشعور بالغضب"، مضيفًا: "النظام الحالي غير عادل بالنسبة لطالبي اللجوء المستحقين.. ليس من القسوة أو الوحشية أن نريد فك قبضة العصابات الإجرامية التي تتاجر في معاناة البشر.. لقد طفح الكيل".
وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا العام عن خطط لترحيل المهاجرين إلى رواندا إلى جانب جهود أخرى، معربة عن آمالها في أن يردع ذلك الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا عبر قوارب صغيرة.