ريشي سوناك يعلن بدء حملة على الهجرة غير الشرعية

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم استحداث تشريع لمنع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من البقاء داخل البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة السيطرة على زيادة عدد الواصلين على قوارب صغيرة إلى ساحلها الجنوبي.

وزاد عدد من يصلون إلى إنجلترا عبر القنال لأكثر من المثلين، خلال العامين الماضيين، وتشير الأرقام الحكومية إلى أن الألبان يمثلون الشريحة الأكبر من الوافدين إلى البلاد بهذه الطريقة.