اتفاق بريطاني فرنسي للحد من عبور المهاجرين عبر "المانش"

وقَّعت فرنسا والمملكة المتحدة، يوم الإثنين، اتفاقًا جديدًا للعمل معًا من أجل وقف عبور المهاجرين بحر "المانش" إلى انجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توترًا كبيرًا بين البلدين الجارين.

وبموجب الاتفاق الموقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72.2 مليون يورو (74.5 مليون دولار) في العامين 2022-2023.

في المقابل، ستزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40% عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية.