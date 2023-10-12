تقرير: جزر الكناري تشهد تدفقًا هائلًا للمهاجرين عبر البحر

أفاد تقرير خدمات الطوارئ في جزر الكناري الإسبانية، بأن عدد المهاجرين الوافدين إلى الأرخبيل تجاوز 20 ألفًا، الثلاثاء الماضي، مع وصول ثاني فوج من المهاجرين إلى ميناء لاريستينجا "إل هييرو".

وشهد تدفق المهاجرين على جزر الكناري ارتفاعا لافتا وصل ذروته منذ بداية أكتوبر، إذ شهدت وصول 5.244 شخصًا خلال أحد عشر يومًا، وفقاً لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

ووفق ذات التقرير، فإن يوم الثلاثاء شهد وصول 674 مهاجرا على متن عدة مراكب بحرية إلى جزر الكناري - إل هييرو.

وخلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء وصل فوج آخر مشكل من 199 مهاجرا.

عدد المهاجرين الذين توافدوا منذ شهر مايو الماضي على جزيرة "إل هييرو" خلال 5 أشهر ونصف فقط ، يعادل نصف العدد الإجمالي لسكان الجزيرة.