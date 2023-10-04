"طريق الكناري" أحد أخطر مسالك الهجرة السرية عبر البحر

يعدّ "طريق الكناري" البحري أحد أخطر المسالك البحرية والتي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين للوصول إلى حلمهم الأوروبي، ولكنه حلم بالحياة ينتهي بالموت.

وشهد هذا الطريق البحري، الذي يمتد من سواحل جنوب أفريقيا مرورًا بالأطلسي وصولًا إلى جزر الكناري، مقتل وفقدان 140 مهاجرًا، منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة.

وتؤكد المنظمة الاسبانية غير الحكومة "كاميناندو فرونتيراس" - التي تعتمد على اتصالات طوارئ من المهاجرين في البحر أو أقاربهم - إن عدد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا على هذا الطريق البحري للمهاجرين يبلغ 778 شخصًا، تم إحصاؤهم خلال النصف الأول للعام الجاري.

وتعد إسبانيا وخاصة جزر الكناري قبالة السواحل الأفريقية، إحدى نقاط الدخول الرئيسة للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقيا بحثًا عن جنة أوروبية.