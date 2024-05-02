جلسة جديدة لمحاكمة ترامب في قضية "نجمة الأفلام الإباحية"

يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الخميس لحضور إحدى جلسات محاكمته في نيويورك، في القضية المتعلقة بنجمة الأفلام الإباحية، بحسب "فرانس برس".

وتتعلق هذه الجلسة بقضبة تزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دُفعت لشراء صمت نجمة أفلام إباحية، في حين بات دخول ترامب قاعة المحكمة والخروج منها لاستئناف حملته الانتخابية أمراً مألوفا.

واغتنم المرشح الجمهوري استراحة قصيرة من جلسات الاستماع الأربعاء لاستئناف حملته الانتخابية مشاركاً في تجمعين أحدهما في ولاية ميشيغن والآخر في ولاية ويسكونسن الواقعة في شمالي البلاد والتي تشهد إحدى أهم المنافسات مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن، خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.