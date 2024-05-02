جلسة جديدة لمحاكمة ترامب في قضية "نجمة الأفلام الإباحية"
يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الخميس لحضور إحدى جلسات محاكمته في نيويورك، في القضية المتعلقة بنجمة الأفلام الإباحية، بحسب "فرانس برس".
وتتعلق هذه الجلسة بقضبة تزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دُفعت لشراء صمت نجمة أفلام إباحية، في حين بات دخول ترامب قاعة المحكمة والخروج منها لاستئناف حملته الانتخابية أمراً مألوفا.
واغتنم المرشح الجمهوري استراحة قصيرة من جلسات الاستماع الأربعاء لاستئناف حملته الانتخابية مشاركاً في تجمعين أحدهما في ولاية ميشيغن والآخر في ولاية ويسكونسن الواقعة في شمالي البلاد والتي تشهد إحدى أهم المنافسات مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن، خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
وتبدو عودة ترامب إلى قاعة المحكمة الخميس مصيرية، حيث ينظر القاضي خوان ميرتشان اعتبارًا من الساعة 9,30 صباحًا (13,30 بتوقيت غرينتش) بموجة انتقادات جديدة أطلقها الملياردير الجمهوري في انتهاك لأمر قضائي يمنعه من توجيه انتقادات علنية لشهود ومحلّفين وموظفي المحكمة وأقاربهم، في إطار محاكمته.
وفي حين يبقى ترامب (77 عاما) صامتاً لساعات خلال جلسات الاستماع، إلا أنه ينتقد الشهود والمحلفين علناً خارج المحكمة وعلى شبكته الاجتماعية "تروث سوشال".
وغرم القاضي الذي يرأس محاكمة ترامب في نيويورك الثلاثاء الرئيس السابق مبلغ تسعة آلاف دولار، بسبب انتهاكاته ومجموعها تسعة، أي ألف دولار عن كل انتهاك، وهي الغرامة الأعلى التي يسمح بها القانون في هذا الإطار.
ويهاجم المرشح الجمهوري خصوصاً محاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح عدوه اللدود وشاهدًا رئيسيًا ضده أمام المحكمة، والمحلفين الذين يتهمهم بعدم الحياد.
وهدّد القاضي ترامب بـ "السجن" في حال استمر في انتهاكه الأمر الصادر عنه. وينص القانون في هذه الحال على عقوبة بالسجن تصل إلى 30 يومًا.
وتنظر المحكمة الخميس في انتقادات أشار إليها المدعون وكان الرئيس السابق قد أطلقها قبل أن يهدده القاضي بالسجن، وبينها وصف ترامب المحلفين خلال مقابلة بأن "95 بالمئة منهم ديمقراطيون". والقاضي غير ملزم بإصدار بالحكم على الفور.