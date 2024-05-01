ملمحاً لأحداث "الكابيتول".. ترامب لا يستبعد حدوث عنف لو خسر الانتخابات

ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الحالي لانتخابات الرئاسة لعام 2024 إلى احتمال وقوع أعمال عنف من جانب مؤيديه إذا لم ينجح في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية، الثلاثاء: "أعتقد أننا سنفوز، وإذا لم نفز، كما تعلمون، فالأمر يعتمد دائماً على نزاهة الانتخابات".

وفي البداية، قلل ترامب من احتمال وقوع أعمال عنف مماثلة للهجوم الذي وقع في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى "الكابيتول"، قائلاً: "أعتقد أننا سنحقق نصراً كبيراً ولن يكون هناك عنف".

وضغطت المجلة على ترامب في مقابلة هاتفية لاحقة بهذا الشأن، لتجده أصبح أقل تحديداً بشأن المستقبل، وبدلاً من ذلك، واصل الترويج لمؤامرات كاذبة في انتخابات 2020، والتي قال إنها أثارت الغوغاء العنيفين.

وقال: "لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على القيام بالأشياء التي فعلوها في المرة الأخيرة".

وأكد ترامب أيضاً، في المقابلة، على وعده بالعفو عن مئات الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم ارتكبت في هجوم "الكابيتول"، ووصف ترامب هؤلاء الأفراد بأنهم "رهائن"، حسب وصفه.