خبير أوكراني: نحتاج قبولنا في الناتو لا "جوائز ترضية"

وأشار الخبير الأوكراني إلى "أن الاتفاقيات التي وقعتها بلاده بشأن "الضمانات الأمنية" لا توجد كلمة واحدة توضحها، مبينا أن الاتفاقيات الأوكرانية الألمانية والأوكرانية الفرنسية تبدو أضعف من الاتفاق الأوكراني البريطاني".

وأضاف بورتنيك أن الاتفاقات في الواقع لا تتضمن سوى إجراء مشاورات في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا، وتقديم الدعم اللوجستي لكييف، مبينا أنه لا يمكن حتى اعتبار الاتفاقيات المبرمة بين زيلينسكي والقادة الأوروبيين معاهدات دولية كاملة؛ لأنه لم يتم التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الموقعة.

ضمانات سياسية ووعود بالمساعدة فقط

ولفت إلى أن زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقتصروا في الواقع على التوصل "لاتفاقات سياسية" شخصية، تكون صالحة فقط طالما أن السياسيين أنفسهم في السلطة.

وعبّر المحلل من العاصمة الأوكرانية كييف عن ثقته بأن مثل هذه الاتفاقيات المحدودة هي الحد الأقصى الذي ترغب الدول الغربية في القيام به حتى الآن من أجل أمن أوكرانيا، مؤكدا "أنه بدلاً من الناتو، يعرضون علينا الآن هذه الاتفاقيات مع وعود بالمساعدة".

جاء ذلك عقب زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى برلين وباريس في 16 شباط/ فبراير الجاري، حيث وقع اتفاقيات ثنائية مع ألمانيا وفرنسا بشأن الضمانات الأمنية، كما أبرمت كييف منتصف شهر كانون الثاني/ يناير اتفاقية مماثلة مع لندن.