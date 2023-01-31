أعضاء بائتلاف نتنياهو يهاجمون بلينكن بعد تصريحاته حول خطة "إصلاح القضاء"
هاجم أعضاء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور إسرائيل حاليًا، على خلفية تصريحاته حول خطة "إصلاح القضاء" لوزير العدل ياريف ليفين.
وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، أمس الإثنين، أن "بناء إجماع على المقترحات الجديدة بشأن الإصلاحات القضائية الإسرائيلية هو أكثر فعالية لضمان قبولها"، فيما أكد نتنياهو أن "إسرائيل وأمريكا دولتان ديمقراطيتان وستبقيان كذلك".
وأشارت تقارير عبرية إلى أن "بلينكن أثنى بشكل غير مباشر على المظاهرات الإسرائيلية ضد الحكومة"، معتبرة ذلك "تدخلاً غير عادي بالشأن الداخلي الإسرائيلي، ويعكس بوضوح القلق الأمريكي من الإضرار بالديمقراطية الإسرائيلية".
وهاجمت وزيرة البعثات الوطنية الإسرائيلية، أوريت ستروك، وزير الخارجية الأمريكي، معبرة عن رفضها لتصريحاته التي وصفتها بأنها "تدخل في الشأن الإسرائيلي ومحاولة لإعطاء درس بالديمقراطية لنتنياهو".
وقالت ستروك عبر "توتير": "عزيزي السيد بلينكين، أفهم أنك قررت إعطاء رئيس وزرائنا درسًا في الديمقراطية، لكن الديمقراطية هي أولاً وقبل كل شيء واجب الدولة في تحديد مسارها وفقًا لتصويت مواطنيها".
وأضافت ستروك، وهي من حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش: "يجب أن يكون ذلك دون تدخل أجنبي، والمظاهرات مهما كانت مشروعة، لا يمكن مقارنتها بأصوات الناخبين"، وفق قولها.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن عضو الكنيست أرئيل كيلنر عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، قوله: "اقترح على بلينكن أن يتعامل مع شؤون بلاده"، في إشارة منه لرفض أي تدخل أمريكي بخطة الإصلاحات القضائية الإسرائيلية.
يذكر أن خطة الإصلاحات القضائية لحكومة نتنياهو تثير انتقادات حادة داخل إسرائيل وخارجها، فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو قلق من الموقف الأمريكي من الخطة، وذلك بعد إثارة الموضوع خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي.