أعضاء بائتلاف نتنياهو يهاجمون بلينكن بعد تصريحاته حول خطة "إصلاح القضاء"

وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، أمس الإثنين، أن "بناء إجماع على المقترحات الجديدة بشأن الإصلاحات القضائية الإسرائيلية هو أكثر فعالية لضمان قبولها"، فيما أكد نتنياهو أن "إسرائيل وأمريكا دولتان ديمقراطيتان وستبقيان كذلك".

وأشارت تقارير عبرية إلى أن "بلينكن أثنى بشكل غير مباشر على المظاهرات الإسرائيلية ضد الحكومة"، معتبرة ذلك "تدخلاً غير عادي بالشأن الداخلي الإسرائيلي، ويعكس بوضوح القلق الأمريكي من الإضرار بالديمقراطية الإسرائيلية".

وهاجمت وزيرة البعثات الوطنية الإسرائيلية، أوريت ستروك، وزير الخارجية الأمريكي، معبرة عن رفضها لتصريحاته التي وصفتها بأنها "تدخل في الشأن الإسرائيلي ومحاولة لإعطاء درس بالديمقراطية لنتنياهو".

وقالت ستروك عبر "توتير": "عزيزي السيد بلينكين، أفهم أنك قررت إعطاء رئيس وزرائنا درسًا في الديمقراطية، لكن الديمقراطية هي أولاً وقبل كل شيء واجب الدولة في تحديد مسارها وفقًا لتصويت مواطنيها".