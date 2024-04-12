عبد اللهيان يربط وقف التصعيد بمطلبين قدمهما عبر الوسيط العُماني

كشفت مصادر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نقل رسالة بلاده إلى واشنطن أثناء زيارة قام بها، الأحد الماضي، لسلطنة عمان، أكد فيها استعداد طهران لتقليص التصعيد بعد استهداف القنصلية في دمشق بشرط تلبية مطالب تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار في غزة، وإحياء محادثات برنامجها النووي المثير للجدل.

في السياق ذاته، قالت مصادر إيرانية لرويترز، الخميس، إن طهران نقلت لواشنطن رسالة مفادها أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على سفارتها على نحو يستهدف تجنب تصعيد كبير، وأنها لن تتعجل في الرد.

وأحجم متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق على أي رسائل من إيران، لكنه قال إن الولايات المتحدة نقلت لإيران أنها لم تشارك في الهجوم على السفارة.

في الإطار، قال مصدر مطلع على معلومات استخباراتية أمريكية إن لا علم له بالرسالة المنقولة عبر سلطنة عمان، وذكر أن إيران "كانت واضحة جدا" بأن ردها على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق سيكون "منضبطا" و"غير تصعيدي"، ويشمل خططا "باستخدام وكلاء في المنطقة لشن عدد من الهجمات على إسرائيل".