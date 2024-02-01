مجلس الأمن: تحركات لـ"القاعدة" بين أفغانستان وإيران

أكد تقرير لمجلس الأمن أن تنظيم القاعدة في أفغانستان لا يزال يشكل تهديدا في المنطقة وربما خارجها، مشيرا إلى أن شبكة القاعدة "لديها منازل آمنة لتسهيل حركة أعضائها بين أفغانستان وإيران في مقاطعات هرات وفرح وهلمند، وبيوت آمنة إضافية في كابول".

وكشف التقرير أن تنظيم القاعدة أنشأ ثمانية معسكرات تدريب جديدة في أفغانستان، بما في ذلك في غزنة ولغمان وباروان وأوروزغان.

وأشار إلى أن تنظيم القاعدة أنشأ قاعدة جديدة لتخزين الأسلحة في بنجشير شمال أفغانستان، فيما لا يُعرف عدد قوات القاعدة في أفغانستان.

وأوضح تقرير مجلس الأمن أن عدد كبار شخصيات هذه الجماعة في أفغانستان يبلغ أقل من 10 أشخاص، منوها إلى تواجد أشخاص على اتصال بسيف العدل، زعيم تنظيم القاعدة المتمركز في إيران، وعبد الرحمن الغامدي، الشخصية الرئيسة في التنظيم الذي يتنقل بين إيران وأفغانستان.

وبدوره، رفض ذبيح الله مجاهد، كبير المتحدثين باسم حكومة طالبان ومقرها قندهار، تقرير مجلس الأمن، وقال إنه "لا يوجد أحد على صلة بالقاعدة في أفغانستان، كما أن الإمارة الإسلامية (حكومة طالبان) لا تسمح لأي شخص باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي اتجاه آخر".

ويكشف تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن عن التواجد النشط لأهم الجماعات الإسلامية المتهمة بـ"أنشطة إرهابية في أفغانستان".