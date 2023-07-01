طالبان: بايدن اعترف بعدم وجود القاعدة في أفغانستان
قالت حكومة حركة طالبان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف، خلال تصريح مرتجل، بعدم وجود تهديد لتنظيم القاعدة في أفغانستان.
وأجاب بايدن على سؤال صحافي، يوم الجمعة، عما إذا كان هناك أخطاء بالانسحاب من أفغانستان، قائلا: "لا، لا، كل الأدلة تشير إلى ذلك"، مضيفا: "القاعدة لن تنشط في أفغانستان، قلت إننا سنحصل على مساعدة من طالبان، ماذا يحدث الآن؟ ما الذي يحدث؟ اقرأوا ما تكتبه صحافتكم، كنت على حق".
لكن وزارة الخارجية الأفغانية علقت، السبت، على ذلك، معتبرة "تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن عدم وجود جماعات مسلحة في أفغانستان إقرارا بالواقع".
وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذا التصريح "يدحض التقرير الأخير لفريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، الذي يزعم وجود نشاط لأكثر من عشرين جماعة مسلحة في أفغانستان".
وذكر تقرير للأمم المتحدة، في أيار/مايو، أن هناك مؤشرات على أن جماعات مسلحة مثل القاعدة تعيد ترسيخ حضورها في أفغانستان، مؤكدا أن "الصلة بين طالبان وكل من القاعدة وحركة طالبان باكستان لا تزال قوية".
ووفق التقرير: "يتمتع عدد من الجماعات الإرهابية بقدر أكبر من حرية الحركة في ظل سلطات طالبان القائمة بحكم الأمر الواقع. إنها تستفيد من ذلك بشكل جيد، وخطر الإرهاب يتصاعد في كل من أفغانستان والمنطقة".