طالبان: بايدن اعترف بعدم وجود القاعدة في أفغانستان

قالت حكومة حركة طالبان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف، خلال تصريح مرتجل، بعدم وجود تهديد لتنظيم القاعدة في أفغانستان.

وأجاب بايدن على سؤال صحافي، يوم الجمعة، عما إذا كان هناك أخطاء بالانسحاب من أفغانستان، قائلا: "لا، لا، كل الأدلة تشير إلى ذلك"، مضيفا: "القاعدة لن تنشط في أفغانستان، قلت إننا سنحصل على مساعدة من طالبان، ماذا يحدث الآن؟ ما الذي يحدث؟ اقرأوا ما تكتبه صحافتكم، كنت على حق".

لكن وزارة الخارجية الأفغانية علقت، السبت، على ذلك، معتبرة "تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن عدم وجود جماعات مسلحة في أفغانستان إقرارا بالواقع".