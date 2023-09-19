بيني غانتس ينتقد نتنياهو بعد هجومه على المحتجين على التعديلات القضائية

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم " العبرية، اليوم الثلاثاء، أن بيني غانتس رئيس حزب "المعسكر الرسمي" هاجم تصريحات رئيس الوزراء الذي ادّعى أن المتظاهرين متحالفون مع منظمة التحرير وإيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن بيني غانتس قال: "إن رحلة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة في مهمة سياسية هي أمر مهم بالنسبة لدولة إسرائيل، وأتمنى له النجاح في هذه الرحلة".

واستدرك قائلاً: "لكن تشبيه المتظاهرين الوطنيين بأعدائنا الكبار هو عمل واستعراض تحريضي غير مسبوق من قبل رئيس وزراء في إسرائيل ويستحق كل الإدانة والشجب".

وأضاف: "الضرر الهائل الذي يسببه نتنياهو للمجتمع الإسرائيلي، لن يتمكن حتى ألف خطاب حارق وخارق في الأمم المتحدة من إصلاحه".