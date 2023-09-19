بيني غانتس ينتقد نتنياهو بعد هجومه على المحتجين على التعديلات القضائية
ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم " العبرية، اليوم الثلاثاء، أن بيني غانتس رئيس حزب "المعسكر الرسمي" هاجم تصريحات رئيس الوزراء الذي ادّعى أن المتظاهرين متحالفون مع منظمة التحرير وإيران.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن بيني غانتس قال: "إن رحلة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة في مهمة سياسية هي أمر مهم بالنسبة لدولة إسرائيل، وأتمنى له النجاح في هذه الرحلة".
واستدرك قائلاً: "لكن تشبيه المتظاهرين الوطنيين بأعدائنا الكبار هو عمل واستعراض تحريضي غير مسبوق من قبل رئيس وزراء في إسرائيل ويستحق كل الإدانة والشجب".
وأضاف: "الضرر الهائل الذي يسببه نتنياهو للمجتمع الإسرائيلي، لن يتمكن حتى ألف خطاب حارق وخارق في الأمم المتحدة من إصلاحه".
وأضاف غانتس أيضًا قائلاً: "حتى لو كنت لا توافق على مسار ونهج عمل الإسرائيليين واليهود الذين يحبون الدولة، فلا يمكنك سفك دمائهم ونعتهم وتشبيههم بالأعداء الحقيقيين لإسرائيل".
وأكد غانتس أن "رئيس الوزراء لديه مسؤولية، حان الوقت لوقف الثورة القضائية، والتركيز على التعامل مع الأعداء الحقيقيين لدولة إسرائيل، وهم: إيران وحماس وحزب الله... حان الوقت للاهتمام بالحكم والاقتصاد. حان الوقت لتحمّل المسؤولية عن الوضع وفقدان السيطرة بدلاً من إلقاء اللوم على المتظاهرين".
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو، وقبيل إقلاع الطائرة التي كان على متنها، هاجم المتظاهرين الإسرائيليين بشكل غير معتاد، وأشار إلى الاحتجاج المتوقع ضده أثناء مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وادَّعى نتنياهو أن المحتجين على التعديلات القضائية "يشوّهون سمعة إسرائيل، وهذا يبدو طبيعيًّا بالنسبة لهم، سنرى مظاهرات ضد إسرائيل من قِبل أشخاص ينتمون إلى منظمة التحرير الفلسطينية وإيران".