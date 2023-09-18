تجدد المظاهرات في إسرائيل بالتزامن مع مغادرة نتنياهو إلى أمريكا
تجددت المظاهرات في إسرائيل، مساء اليوم الأحد، مع انتهاء، عطلة رأس السنة العبرية، وذلك بالتزامن مع سفر رئيس الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الليلة.
وبدأت المظاهرات، احتجاجًا على خطة الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو للتعديلات القضائية، عقب انقضاء عيد "رأس السنة العبرية"، مساء اليوم الأحد، بمسيرة كبيرة في شارع "روتشيلد 16" باتجاه ميدان قبلان وسط تل أبيب.
وسيتم نقل المتظاهرين بواسطة حافلات من ميدان "كابلان" إلى مطار "بن غوريون"، حيث سيغادر رئيس الحكومة نتنياهو، الليلة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت تقارير إسرائيلية أنه من المرجح أن يصل عدد كبير من المتظاهرين إلى مطار "بن غوريون"، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق العديد من الشوارع تزامنًا مع مسيرة تل أبيب والمظاهرات فيها.
وأوضح منظمو الاحتجاجات، في بيان، أن "الحدث الرئيس سيكون مسيرة النصر للديمقراطية، التي ستصل إلى (كابلان)، وبعد تجمع قصير في المكان سيغادر المتظاهرون إلى منطقة المطار".
وبحسب مكتب رئيس الوزراء، سيغادر نتنياهو، الليلة، ولأول مرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيثُ سيلقي خلالها خطابًا.
وبحسب مكتبه، سيلتقي نتنياهو خلال الزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمستشار النمساوي كارل نيهامر، بالإضافة إلى رؤساء وشخصيات أخرى.