تجدد المظاهرات في إسرائيل بالتزامن مع مغادرة نتنياهو إلى أمريكا

وسيتم نقل المتظاهرين بواسطة حافلات من ميدان "كابلان" إلى مطار "بن غوريون"، حيث سيغادر رئيس الحكومة نتنياهو، الليلة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت تقارير إسرائيلية أنه من المرجح أن يصل عدد كبير من المتظاهرين إلى مطار "بن غوريون"، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق العديد من الشوارع تزامنًا مع مسيرة تل أبيب والمظاهرات فيها.

وأوضح منظمو الاحتجاجات، في بيان، أن "الحدث الرئيس سيكون مسيرة النصر للديمقراطية، التي ستصل إلى (كابلان)، وبعد تجمع قصير في المكان سيغادر المتظاهرون إلى منطقة المطار".