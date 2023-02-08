متظاهرون يحاولون اقتحام الكونغرس في كولومبيا

حاول المئات من أعضاء نقابة المعلمين في كولومبيا اقتحام مقر الكونغرس في بوغوتا الثلاثاء للمطالبة بإدخال تحسينات على نظام الرعاية الصحيّة، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقالت الأمانة العامة للأمن بالعاصمة الكولومبية في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إن نحو 500 رجل وامرأة يرتدون عباءات حمراء حاولوا دخول مبنى المجلس التشريعي.