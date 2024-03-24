بعد اتهامه بسرقة الأثاث الرئاسي.. بولسونارو يقاضي لولا

قدم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو شكوى ضد الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يطالبه فيها باعتذار وتعويض بعدما اتهمه بأخذ أثاث من المقر الرئاسي عند تركه السلطة، حسبما أعلن محاميه السبت.

وقدم الرئيس السابق وزوجته ميشال طلبا مشتركا للحصول على "تعويضات معنوية" أمام محكمة في العاصمة البرازيلية، بحسب وثيقة أرسلها المحامي فابيو واجنغارتن إلى وكالة "فرانس برس".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة البرازيلية، الأربعاء، اختفاء "261 غرضا" من القصر الرئاسي في يناير 2023، وهو التاريخ الذي تولى فيه الرئيس لولا منصبه.