الغارديان: موانئ بريطانيا ترفض خطة "إيواء اللاجئين"

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن موانئ بريطانيا رفضت خطة "إيواء اللاجئين" الحكومية، وذلك بعد إعادة الحكومة سفينتين منعتا من الرسو في موانئ ويرال ولندن وإسكتلندا.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أنه تمت إعادة "سفينتين سياحيتين" لأصحابهما بعد استحواذ الحكومة عليهما بغرض إيواء اللاجئين، وذلك بعد رفض رسو سفن الرحلات البحرية في ويرال ولندن.

والشهر الماضي، قال عمدة لندن صادق خان: "فخور بتاريخ لندن في توفير الملاذ لأولئك الذين يلتمسون اللجوء".

وأعرب عن مخاوفه من أن "الأشخاص المستضعفين الذين يفرون من ظروف مروعة لن يتمكنوا من الوصول إلى الدعم الذي يحتاجون إليه، حيث تتعرض سلامتهم وصحتهم ورفاههم لخطر جسيم".

ومع ذلك، تمكنت سفينة واحدة تستوعب ما يصل إلى 500 طالب لجوء، من الرسو في ميناء جزيرة "بورتلاند" في "دورست" وسط حشود من المتظاهرين المؤيدين والمعارضين.