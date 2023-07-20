الغارديان: موانئ بريطانيا ترفض خطة "إيواء اللاجئين"
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن موانئ بريطانيا رفضت خطة "إيواء اللاجئين" الحكومية، وذلك بعد إعادة الحكومة سفينتين منعتا من الرسو في موانئ ويرال ولندن وإسكتلندا.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أنه تمت إعادة "سفينتين سياحيتين" لأصحابهما بعد استحواذ الحكومة عليهما بغرض إيواء اللاجئين، وذلك بعد رفض رسو سفن الرحلات البحرية في ويرال ولندن.
والشهر الماضي، قال عمدة لندن صادق خان: "فخور بتاريخ لندن في توفير الملاذ لأولئك الذين يلتمسون اللجوء".
وأعرب عن مخاوفه من أن "الأشخاص المستضعفين الذين يفرون من ظروف مروعة لن يتمكنوا من الوصول إلى الدعم الذي يحتاجون إليه، حيث تتعرض سلامتهم وصحتهم ورفاههم لخطر جسيم".
ومع ذلك، تمكنت سفينة واحدة تستوعب ما يصل إلى 500 طالب لجوء، من الرسو في ميناء جزيرة "بورتلاند" في "دورست" وسط حشود من المتظاهرين المؤيدين والمعارضين.
وقال بول كيمبر عضو مجلس "بورتلاند" العمالي، يوم الثلاثاء: "اعتراضاتنا هي أن وجود البارجة هنا سيكون بمثابة سجن بالنسبة لهم، نحن لسنا ضد اللاجئين، نحن نرحب بهم".
وفي حدث مشابه، تجمع المتظاهرون في مدينة ليفربول البريطانية، الشهر الماضي، مطالبين إدارة الميناء في المدينة بعدم السماح لقارب يحمل على متنه أكثر من 100 شخص بالرسو.
وكان مايك وايتلي عضو البرلمان في "بيركينهيد"، قد صرح لهيئة الإذاعة البريطانية، في نيسان/أبريل، أنه غاضب بسبب "فشل وزارة الداخلية البريطانية في التشاور بشكل هادف مع السلطة المحلية والنواب ومقدمي الخدمات بشأن قضية اللاجئين".
وواجهت الحكومة، الإثنين، معارضة في مجلس "اللوردات"، بشأن خططها المثيرة للجدل التي من شأنها منع تقديم طلبات اللجوء في المملكة المتحدة.
لكن التشريع المقترح من قبل الحكومة على وشك أن يصبح قانونًا، حيث تأمل الحكومة بأن تضمن نقل الأشخاص المحتجزين على الفور، إما إلى وطنهم أو إلى بلد ثالث مثل رواندا، وهي خطة تخضع لطعن قانوني.
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية