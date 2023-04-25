جنوب أفريقيا.. الحزب الحاكم يطالب بالانسحاب من المحكمة الدولية

ومن المقرر أن تستضيف بريتوريا في شهر آب/أغسطس المُقبل قمة دول "بريكس"، التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا.

وجنوب أفريقيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية وسيكون متوقعا منها تنفيذ مذكرة التوقيف إذا ما دخل بوتين أراضيها.

وقال رامابوزا في مؤتمر صحفي عقب زيارة الرئيس الفنلندي سولي نينيستو: "اتخذ الحزب الحاكم قراره، معتبرا أن من الحكمة انسحاب جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية".

وكان حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" عقد اجتماعا في نهاية الأسبوع.

وأضاف رامابوزا أن معرفة ما إذا كانت جنوب أفريقيا ستوقف بوتين مسألة "قيد الدرس".

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرّح الأمين العام للحزب فيكيل مبالولا خلال مؤتمر صحفي: "يمكن لبوتين أن يأتي إلى هذا البلد في أي وقت"، مضيفًا أن "المحكمة الجنائية الدولية لا تخدم مصالح الجميع، بل مصالح البعض".

مسار برلماني

وأكد رامابوزا أنه تم التوصل إلى القرار "إلى حد كبير" بسبب ما وصفه بمعاملة المحكمة غير العادلة تجاه بعض البلدان.

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا: "نرغب في مناقشة مسألة المعاملة غير العادلة ولكن في الوقت الحالي، قرر الحزب الحاكم مرة أخرى وجوب الانسحاب".