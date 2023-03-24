رغم مذكرة الاعتقال.. جنوب أفريقيا تدعو بوتين لزيارتها

وجهت جنوب أفريقيا دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها جوهانسبورج في شهر أغسطس/آب المقبل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية الجمعة، نقلا عن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.

وتأتي الدعوة الجنوب أفريقية لبوتين بعد أسبوع من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن ناليدي باندور قولها للصحفيين إن "الرئيس بوتين أحد زعماء بريكس، وهو مدعو للقمة رغم أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تثير القلق".