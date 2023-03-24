رغم مذكرة الاعتقال.. جنوب أفريقيا تدعو بوتين لزيارتها
وجهت جنوب أفريقيا دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها جوهانسبورج في شهر أغسطس/آب المقبل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية الجمعة، نقلا عن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.
وتأتي الدعوة الجنوب أفريقية لبوتين بعد أسبوع من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن ناليدي باندور قولها للصحفيين إن "الرئيس بوتين أحد زعماء بريكس، وهو مدعو للقمة رغم أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تثير القلق".
وتابعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: "في وقت سابق أشرت أكثر من مرة إلى المعايير المزدوجة في القضايا الدولية. وهناك عدد كبير من الدول الأخرى المشاركة في نزاعات، ولم تهتم المحكمة الجنائية الدولية بأحد منها"، وفق تعبيرها.
يذكر أن جنوب أفريقيا واحدة من 123 دولة صادقت على "نظام روما الأساسي" للمحكمة، وتعترف باختصاصها، ورغم ذلك وجهت دعوة لبوتين لحضور قمة مجموعة "بريكس".
والجمعة الماضية، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو القرار الذي رفضته موسكو، مؤكدة أنها "لا تعترف باختصاص المحكمة".
يشار إلى أن مجموعة "بريكس" تضم 5 دول هي: روسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل.