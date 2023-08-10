مستشار رئيس النيجر لـ"إرم نيوز": التدخل العسكري الأجنبي قد يهدد حياة بازوم (فيديو)

قال مستشار رئيس النيجر المعزول، أنتينيكار الحسن، في مقابلة مع موقع "إرم نيوز"، إن التدخل العسكري الأجنبي في البلاد بسبب الانقلاب "سيكون خطرًا للغاية في حال حصوله، كما أنه قد يشكل تهديدًا لحياة الرئيس المطاح به، محمد بازوم".

وأكد الحسن، أن أي تدخل عسكري في النيجر، سينظر إليه "كما لو أنه يهدف إلى قتل الرئيس والشعب"، في إشارة منه إلى تلويح المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" باستخدام القوة في حال عدم إعادة الرئيس الشرعي والمنتخب إلى منصبه.