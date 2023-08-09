النيجر.. بازوم "محتجز في ظروف قاسية" وواشنطن "قلقة جدًا" على صحته

قال حزب رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، اليوم الأربعاء، إنه وعائلته محتجزون في ظروف "قاسية" و"غير إنسانية" في مقر إقامتهم، حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء ولا يمكنهم الحصول على سلع طازجة أو الوصول للأطباء.

ودعا حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية في بيان إلى تعبئة وطنية لإنقاذهم، حسب ما أوردت "رويترز".

من جهتها، أعلنت الولايات المتّحدة، الأربعاء، أنّها "قلقة جداً" على صحة رئيس النيجر المحتجز بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين: "نشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته الشخصية وسلامة عائلته"، كما ذكرت "فرانس برس".