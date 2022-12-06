الصين تعتبر تقرير "البنتاغون" حول ترسانتها النووية "تكهنات لا أساس لها"

وذكر تقرير "البنتاغون" أيضًا أن ممارسات الصين "في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تزداد قسرية وعدوانية".

واعتبر التقرير أن الجيش "سيواصل على الأرجح ضغوطه العسكرية، بموازاة ضغوط دبلوماسية وإعلامية واقتصادية، سعيًا لإجبار تايوان على التوحيد".

وقال تان الثلاثاء إن ذلك يمثل "تدخلًا فاضحًا" في الشؤون الداخلية للصين فيما يتعلق بموقفها تجاه تايوان، إحدى أسباب تراجع العلاقات الأمريكية الصينية.

وفي آب/أغسطس الفائت، زارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي حينها، تايوان في واقعة أجّجت التوترات وردّت عليها الصين بإجراء مناورات عسكرية غير مسبوقة في المياه المحيطة، وأطلقت عددًا من الصواريخ سقط البعض منها وفق اليابان في منطقتها الاقتصادية الخالصة.