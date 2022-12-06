الصين تعتبر تقرير "البنتاغون" حول ترسانتها النووية "تكهنات لا أساس لها"
انتقدت الصين اليوم الثلاثاء، تقريرًا لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ذكر أن حجم الترسانة النووية لبكين سيزداد بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول 2035.
واعتبرت بكين التقريرالأمريكي بأنه "تكهنات لا أساس لها"، متهمة واشنطن بـ"تضخيم" الخطر العسكري الذي تمثله الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم.
إلا أن هذا المخزون يبقى أدنى بأشواط مقارنة بالولايات المتحدة وروسيا اللتين تمتلكان آلاف الرؤوس النووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي إن التقرير "يشوه سياسة الدفاع والإستراتيجية العسكرية للصين، ويعد تكهنات لا أساس لها بشأن التطوير العسكري الصيني، وخدعة مألوفة (للولايات المتحدة) للتضليل وتضخيم ما يسمى بالخطر العسكري للصين".
وأضاف تان أن "الولايات المتحدة توجه اتهامات وتقوم بتكهنات بشأن تحديث القوات النووية للصين، بينما في الحقيقة هي التي يجب أن تراجع سياستها النووية بعمق وتفكر فيها".
وذكر تقرير "البنتاغون" أيضًا أن ممارسات الصين "في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تزداد قسرية وعدوانية".
واعتبر التقرير أن الجيش "سيواصل على الأرجح ضغوطه العسكرية، بموازاة ضغوط دبلوماسية وإعلامية واقتصادية، سعيًا لإجبار تايوان على التوحيد".
وقال تان الثلاثاء إن ذلك يمثل "تدخلًا فاضحًا" في الشؤون الداخلية للصين فيما يتعلق بموقفها تجاه تايوان، إحدى أسباب تراجع العلاقات الأمريكية الصينية.
وفي آب/أغسطس الفائت، زارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي حينها، تايوان في واقعة أجّجت التوترات وردّت عليها الصين بإجراء مناورات عسكرية غير مسبوقة في المياه المحيطة، وأطلقت عددًا من الصواريخ سقط البعض منها وفق اليابان في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وجاء في التقرير الأمريكي أن "الجيش الصيني زاد أنشطته الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار في مضيق تايوان وحوله بما يشمل إجراء مناورات تركز على الاستيلاء المحتمل على إحدى جزر تايوان النائية"، في إشارة إلى تلك الحادثة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الصين "مصممة على التوصل إلى التوحيد في إطار زمني أسرع بكثير" مما كان متوقعًا في السابق.
وتعهدت الولايات المتحدة بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها في حال حدوث غزو، لكنها لا تزال غامضة بشأن مسألة التدخل عسكريًا.