تقرير: دعم الصين لروسيا بأسلحة سيخلط الأوراق في أوكرانيا ويربك الغرب

يرى خبراء أن "قواعد النزاع" ستتغير في حال قامت الصين بتزويد روسيا بأسلحة لدعم معركتها في أوكرانيا، حيث وجهت الولايات المتحدة اتهاماً مباشراً لبكين بالتخطيط لدعم روسيا في حربها المستمرة منذ عام.

ووفق تقرير لوكالة "فرانس برس"، فإن تدفق الأسلحة من الصين إلى روسيا "من شأنه أن يعيد خلط أوراق" النزاع في أوكرانيا.

ما سبب تصميم واشنطن على اتّهامها هذا؟

منذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، عرضت الصين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمها المالي والدبلوماسي، لكنها ظلّت تتجنّب إرسال الأسلحة أو أي تدخل عسكري علني.