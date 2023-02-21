الصين: العلاقة مع روسيا "كالصخرة" وستصمد أمام كل الاختبارات

قال كبير الدبلوماسيين الصينيين "وانغ يي"، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين روسيا والصين "قوية مثل الصخرة"، وسوف تصمد أمام كل الاختبارات، حسب وسائل إعلام روسية.

ويزور المسؤول الصيني موسكو لبحث خطة بكين للسلام في أوكرانيا، بعد أن أعلن عنها في مؤتمر ميونخ للأمن.

وأضاف وانغ يي، خلال لقاء جمعه مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أنه "في سياق الوضع المتغير في العالم، تحتاج موسكو وبكين إلى مزامنة ساعاتهما"، مؤكدا أن "الفرص جيدة الآن لمواصلة الاتصال الاستراتيجي الوثيق بين البلدين".

من جهته، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين يمثل أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا.

وأضاف: "الغرب الجماعي يعمل ضد روسيا والصين، وكذلك ضد الدول النامية، وفي هذا الصدد، فإن تعميق التنسيق الروسي الصيني له أهمية خاصة".

ويوم أمس الاثنين، أعلن المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا يستبعد عقد لقاء للرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، خلال زيارته إلى موسكو.