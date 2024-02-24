رئيس ترانسنيستريا الانفصالية يحذر من حرب مع مولدوفا

حذر رئيس جمهورية ترانسنيستريا المولدافية غير المعترف بها، فاديم كراسنوسيلسكي، من خطر تصعيد الصراع في دولته الانفصالية، على خلفية ركود عملية المفاوضات هناك.

وقال كراسنوسيلسكي لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إنه "على خلفية ركود عملية التفاوض بما في ذلك عرقلة عمل صيغة 5+2 لدوافع سياسية، هناك خطر تصعيد الصراع".

وأشار إلى أن "هناك اليوم تصعيدًا من قبل مولدوفا".

وأضاف كراسنوسيلسكي، أن"موضوع الحرب يُطرح باستمرار في وسائل الإعلام المولدوفية، ويتم طرح أمثلة على ناغورنو كاراباخ وإسرائيل، ويتم إطلاق دعوات للتعامل مع النزعة الانفصالية".

ويدعم السلام الهش في منطقة الصراع الترانسنيسترية، من خلال قوة حفظ سلام مشتركة، تضم 402 من الجنود الروس و492 ترانسنيستريًا و355 مولدوفيًا، بالإضافة إلى عشرة مراقبين عسكريين من أوكرانيا.