وزير خارجية بريطانيا يزور مولدوفا ويناقش أمن البحر الأسود

قال مكتب رئيسة مولدوفا مايا ساندو، اليوم الجمعة، إن ديفيد كاميرون، وزير خارجية بريطانيا الجديد، زار مولدوفا بعد زيارته لأوكرانيا وناقش الأمن في البحر الأسود، والتعاون الثنائي مع ساندو.

ووصل كاميرون إلى تشيسيناو، عاصمة مولدوفا، أمس الخميس، بعد زيارته لأوكرانيا التي استغرقت يومين، حيث أجرى محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وسافر إلى منطقة أوديسا الجنوبية التي تتاخم مولدوفا.

وقالت ساندو على منصة إكس "عبرت عن امتناني لدعم بريطانيا لأوكرانيا: "إذ إنه أمر مهم يصب بالنفع على أمن مولدوفا واستقرار وازدهار أوروبا".

ونددت ساندو المؤيدة لأوروبا بالغزو الروسي لأوكرانيا واتهمت موسكو بالتآمر للإطاحة بها، وألقت بثقلها وراء جهود مولدوفا - وهي دولة سوفيتية سابقة - للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت ساندو إنها ناقشت مع كاميرون خلال اجتماعهما "الموقف الموحد ضد الفساد".