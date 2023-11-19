نيجيريا تطلق سراح 4 آلاف سجين لتخفيف اكتظاظ السجون

أطلقت نيجيريا أكثر من أربعة آلاف سجين، السبت، في إطار عملية لتخفيف اكتظاظ السجون، حسب ما أعلن وزير الداخلية النيجيري أولوبونمي تونجي أوجو الأحد.

وقال الوزير في رسالة على منصة "إكس" بعدما زار السبت مركز سجن كوجي بالقرب من أبوجا، "أعلنا إطلاق سراح 4068 سجينًا محتجزين لعدم قدرتهم على دفع غراماتهم".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أجيبولا أفونجا، إنه "تَقرَّر أن يستفيد المعتقلون الذين لا تتجاوز غراماتهم مليون نيرة أو 1113 يورو من هذا الإفراج الجماعي"، مضيفا أنّ "وزير الداخلية ألغى غرامات يبلغ مجموعها 585 مليون نيرة"، أي ما يعادل 651 ألف يورو.