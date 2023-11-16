في أول ظهور له منذ الانقلاب.. تياني ينصب هيئتين انتقاليتين جديدتين في النيجر

في أول ظهور له منذ إطاحته بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم في 26 تموز / يوليو، أشرف قائد النظام العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب هيئتين انتقاليتين جديدتين تم إنشاؤهما في وقت سابق، هما محكمة الدولة ولجنة مكافحة الرشوة.

وبث تلفزيون النيجر على الهواء المراسم التي تمت في العاصمة نيامي وحضرها قادة عسكريون وأعيان محليون ومسؤولون دينيون وعدد من الدبلوماسيين، في خضم عزلة إقليمية ودولية تواجهها البلاد. وأدى أعضاء المجلسين القسم أمام الجنرال تياني.

وستحل محكمة الدولة التي يسيرها القاضي عبدو دان غالاديما محل المحكمة العليا ومجلس الدولة اللذين حُلا بعد الانقلاب، وفق ما أوضح المرسوم التنظيمي للسلطات في الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء انتخابات، لم يحدد موعدها بعد.

أما لجنة مكافحة الرشوة فأنيطت بها مهمة رئيسة تتمثل في استعادة كل الأموال العمومية التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. وهي مشكلة من قضاة وضباط جيش وشرطة وممثلين عن المجتمع المدني.