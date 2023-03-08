المخابرات الأمريكية: الصين تواصل تعاونها مع روسيا رغم حرب أوكرانيا

قالت وكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الصين ستستمر في تعاونها مع روسيا في إطار محاولاتها المستمرة لتحدي الولايات المتحدة، على الرغم من المخاوف الدولية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

جاء ذلك في تقرير عرضته وكالات المخابرات خلال جلسة الاستماع السنوية للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ حول التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة.

وحسب التقرير، فإنه "على الرغم من رد الفعل العالمي العنيف على الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن الصين ستحافظ على تعاونها الدبلوماسي والدفاعي والاقتصادي والتكنولوجي مع روسيا، في محاولة لمواصلة تحدي الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك سيقلل من دعمها الشعبي".