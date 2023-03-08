المخابرات الأمريكية: الصين تواصل تعاونها مع روسيا رغم حرب أوكرانيا
قالت وكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الصين ستستمر في تعاونها مع روسيا في إطار محاولاتها المستمرة لتحدي الولايات المتحدة، على الرغم من المخاوف الدولية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.
جاء ذلك في تقرير عرضته وكالات المخابرات خلال جلسة الاستماع السنوية للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ حول التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة.
وحسب التقرير، فإنه "على الرغم من رد الفعل العالمي العنيف على الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن الصين ستحافظ على تعاونها الدبلوماسي والدفاعي والاقتصادي والتكنولوجي مع روسيا، في محاولة لمواصلة تحدي الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك سيقلل من دعمها الشعبي".
وخلص التقرير إلى أن "الصين ستواصل استخدام قوتها العسكرية وأصولها الأخرى ضد خصومها في بحر الصين الجنوبي".
كما أشار إلى أن بكين "ستعتمد على الإجراءات التي تم اتخاذها من 2022، والتي قد تشمل زيادة عمليات عبور مضيق تايوان وإطلاق صواريخ فوق تايوان".
ووفقاً للتقرير، فإن "روسيا قد لا تسعى إلى الدخول في صراع مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، لكن الحرب في أوكرانيا تتضمن خطراً كبيراً بحدوث ذلك".
لافتاً إلى أن "هناك إمكانية حقيقية من أن تؤدي الإخفاقات العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تضاؤل مكانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محلياً، مما يزيد من احتمالات التصعيد".
وقالت مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز، التي تشغل منصب كبيرة مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون المخابرات، إنه "ربما لا داعي للقول إن جمهورية الصين الشعبية، التي تستمر في تحدي الولايات المتحدة اقتصادياً وتكنولوجياً وسياسياً وعسكرياً في جميع أنحاء العالم، لا تزال على رأس أولوياتنا المطلقة".
وأضافت هينز، في إفادة أمام اللجنة، أنه "من أجل تحقيق رؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ لجعل الصين قوة كبرى على المسرح العالمي، فإن الحزب الشيوعي الصيني مقتنع تماماً بأنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلا على حساب قوة الولايات المتحدة ونفوذها".
وأشارت مديرة المخابرات الوطنية إلى أن "السنوات القليلة المقبلة حاسمة، حيث تشتد المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا على وجه الخصوص حول كيفية تطور العالم، وما إذا كان يمكن كبح جماح الاستبداد".
وأفادت هينز بأن "أوكرانيا تشهد حرب استنزاف طاحنة، وأن المخابرات الأمريكية لا تتوقع تعافي الجيش الروسي بدرجة كافية هذا العام لدرجة تمكنه من تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض".