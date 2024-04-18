ألمانيا تضبط شخصين يشتبه في تجسسهما لصالح روسيا

قالت مجلة "ديرشبيغل" الألمانية إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على شخصين يشتبه في تجسسهما على مواقع وأهداف ألمانية لصالح روسيا.

وبحسب المجلة فقد شملت عملية التجسس منشأة عسكرية أمريكية يُدرَّبُ فيها جنود أوكرانيون، من أجل تنفيذ "عمليات تخريبية لصالح روسيا" وفق تعبيرها.

وذكرت المجلة أن المشتبه فيه الرئيس هو ديتر إس (39 عامًا)، ويحمل الجنسيتين الألمانية والروسية، ويقال إنه استكشف منشآت للقوات المسلحة الأمريكية في ألمانيا مع شريك له ألقي القبض عليه أيضًا، وهو ألكسندر جيه، الذي يحمل الجنسيتين كلتيهما.

وقالت وكالة "رويترز" إنه لم يتسن الاتصال بمكتب المدعي العام للتعليق على هذه الأنباء.

وتُعدّ ألمانيا من أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أكثر من عامين، قدَّمت ألمانيا أسلحة ومساعدات مالية لكييف لمساعدتها في صد الهجوم الروسي.

ومطلع مارس الماضي أثار تسجيل نشرته مصادر روسية يُزعم أنه لضباط ألمان يتحدثون عن دعم أوكرانيا بصاروخ "تاوروس" جدلًا واسعًا واتهامات ألمانية لموسكو بالتجسس.