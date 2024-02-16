لافروف: الكرة ليست في ملعب روسيا بخصوص الحوار مع أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الكرة ليست في ملعب روسيا فيما يتعلق بمسألة الحوار مع أوكرانيا، ويجب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أولا إلغاء المرسوم، الذي يحظر المفاوضات مع روسيا.
وقال لافروف خلال حديثه في مؤتمر حول أوكرانيا في موسكو: "سأكرر أن هناك مرسومًا لزيلينسكي يحظر التفاوض مع الدولة التي يرأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأشار الوزير الروسي إلى أنه "لقد قال رئيسنا (بوتين)، مرارًا وتكرارًا، عندما أثار الغرب مثل هذه الأسئلة أنه يجب إلغاء هذا المرسوم، الكرة ليست في ملعبنا والجميع يفهم ذلك جيدًا".
وشدد لافروف على أن الحد الأقصى من "مبادرات حسن النية" من جانب موسكو في سياق استعادة العلاقات بين روسيا والغرب قد استنفدت، ولم ترد الدول الغربية على "الأعمال الطيبة"، التي قامت بها روسيا.
وكشف أن هناك خططًا أوروبية لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى تستهدف قلب روسيا، بهدف "زرع الارتباك والذعر وتقويض ثقة الشعب الروسي"، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير الروسي أنه "وفقًا لبياناتنا، وضعت دائرة العمل الخارجي الأوروبية بعض النقاط لأوكرانيا، والتي تستند إلى حقيقة أن الأساليب التي تقاتل بها أوكرانيا حاليًا لن تحقق النصر وستخسر أوكرانيا، ولذلك، يتعين عليهم تزويدها بأسلحة بعيدة المدى حتى تصل إلى قلب روسيا".