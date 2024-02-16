لافروف: الكرة ليست في ملعب روسيا بخصوص الحوار مع أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الكرة ليست في ملعب روسيا فيما يتعلق بمسألة الحوار مع أوكرانيا، ويجب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أولا إلغاء المرسوم، الذي يحظر المفاوضات مع روسيا.

وقال لافروف خلال حديثه في مؤتمر حول أوكرانيا في موسكو: "سأكرر أن هناك مرسومًا لزيلينسكي يحظر التفاوض مع الدولة التي يرأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشار الوزير الروسي إلى أنه "لقد قال رئيسنا (بوتين)، مرارًا وتكرارًا، عندما أثار الغرب مثل هذه الأسئلة أنه يجب إلغاء هذا المرسوم، الكرة ليست في ملعبنا والجميع يفهم ذلك جيدًا".