مستقبل الفضاء على المحك.. روسيا تُطور أسلحة نووية تقلق الغرب

تهديدٌ نووي جديد قادمٌ من الفضاء هذه المرة .. كشفت عنه تقارير استخباراتية سرية أصبحت على طاولة الكونغرس الأمريكي وفقاً لمسؤولين مطلعين تحدّثوا لصحيفة نيويورك تايمز التي قالت في تقرير لها إن روسيا تعكف على تطوير سلاح نووي فضائي مضاد للأقمار الاصطناعية وأنظمة أخرى قادرة على تدمير البنية التحتية الفضائية.

وبحسب تقرير نشرته شبكة ABC NEWS يشكل السلاح الروسي الجديد تهديدًا خطيراً للولايات المتحدة وأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين.. لكنه لم ينطلق بعد إلى المدار الفضائي.

تم الكشف عن هذه التهديدات بعد بيان وصف "بالغامض"، من النائب الجمهوري مايكل تورنر رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، الذي دعا فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لرفع السرية عن التقرير ومشاركته مع أعضاء الكونغرس ..

لكن البيان وقرار تورنر بمشاركة المعلومات مع آخرين في الكونغرس أثار الحيرة في واشنطن بشأن "ماهية هذه المعلومات الاستخباراتية".

من جهته، أعرب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عن إحباطه من تصريح تيرنر علنا قبل الإحاطة المقررة لأعضاء مجلس النواب الكبار في مجموعة "عصابة الثمانية" التي تضم زعماء الحزبين وكبار أعضاء لجنة الاستخبارات .. وأضاف: "لست في وضع يسمح لي بقول أي شيء آخر".

من جهته، قال النائب الديمقراطي جيم هايمز وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الاستخبارات، للصحفيين: "لا ينبغي للناس أن يشعروا بالذعر" وإن التهديد أمر يجب معالجته "على المدى المتوسط إلى الطويل".

يرى خبراء بأن سباق التسلح النووي الفضائي يزيد من الضغوط والتوترات أكثر فأكثر بين روسيا والغرب وسيضع مستقبل الفضاء على المحك.