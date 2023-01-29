إسرائيل تغلق منزل الفلسطيني خيري علقم منفذ عملية إطلاق النار في القدس
أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، إغلاق منزل في القدس يعود لعائلة الفلسطيني خيري علقم الذي قتل سبعة أشخاص قرب كنيس يهودي على مشارف المدينة، وذلك بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "برد سريع".
وقُتل سبعة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار يوم الجمعة في الهجوم.
وهذا هو أعنف هجوم فلسطيني من نوعه على إسرائيليين في القدس منذ عام 2008، وجاء في أعقاب مداهمة إسرائيلية بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة يوم الخميس وكانت الأكثر دموية هناك منذ سنوات راح ضحيتها نحو 10 فلسطينيين.
وتمثل حادثة إطلاق النار تحديا لنتنياهو، الذي عاد إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول على رأس حكومة قومية يمينية متشددة، متعهدا بتعزيز السلامة الشخصية للإسرائيليين بعد سلسلة من الهجمات العنيفة التي نفذها فلسطينيون في شوارع إسرائيل العام الماضي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس السبت نشر قوات إضافية في الضفة الغربية.
ولا توجد مؤشرات على أن إسرائيل تستعد لرد عسكري واسع النطاق على إطلاق النار. ومن المتوقع أن يسعى القادة الإسرائيليون والفلسطينيون لاحتواء العنف في ظل زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة هذا الأسبوع.
وترأس نتنياهو اجتماعا لحكومته الأمنية المصغرة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أعلن بعده أن الحكومة ستواصل فرض عقوبات على عائلات المهاجمين وأنه سيتخذ خطوات هذا الأسبوع "لتعزيز المستوطنات".
وأعطت حكومة نتنياهو ،التي أدت اليمين الدستورية قبل شهر، الأولوية لبناء المستوطنات على الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولة لكنها لم تتخذ بعد خطوات كبيرة على الأرض في هذا الصدد.
ولا تعترف معظم القوى العالمية بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي أراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.