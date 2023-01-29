إسرائيل تغلق منزل الفلسطيني خيري علقم منفذ عملية إطلاق النار في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، إغلاق منزل في القدس يعود لعائلة الفلسطيني خيري علقم الذي قتل سبعة أشخاص قرب كنيس يهودي على مشارف المدينة، وذلك بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "برد سريع".

وقُتل سبعة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار يوم الجمعة في الهجوم.