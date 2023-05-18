رئيسة مولدافيا: نريد الانضمام للاتحاد الأوروبي "في أسرع وقت"
قالت رئيسة مولدافيا، مايا ساندو، اليوم الخميس، إن بلادها تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "في أسرع وقت ممكن"، لحماية نفسها من "التهديد الروسي"، معربة عن الأمل في صدور قرار في الأشهر المقبلة بشأن فتح مفاوضات بهذا الصدد.
وأضافت ساندو في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، قبل أيام من تظاهرة مؤيدة لأوروبا تليها قمة أوروبية غير مسبوقة في شيسيناو، "بالطبع لا شيء يقارن بما يحصل في أوكرانيا، لكننا نرى الخطر، ونعتقد أنه لا يمكننا إنقاذ ديمقراطيتنا إلا عبر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وصرحت رئيسة مولدافيا على هامش قمة لمجلس أوروبا انتهت الثلاثاء، في أيسلندا، أن "روسيا ستبقى مصدرا كبيرا لعدم الاستقرار في السنوات القادمة ويجب أن نحمي أنفسنا".
وفي شباط/ فبراير، اتهمت ساندو روسيا بتدبير انقلاب للإطاحة بالسلطة في شيسيناو.
ودعت ساندو التي تتولى السلطة في أفقر دول أوروبا منذ 2020، إلى تجمع كبير مؤيد للاتحاد الأوروبي الأحد، يهدف إلى التعبير عن دعم المولدافيين للانضمام إلى التكتل.