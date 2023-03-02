روسيا تدعو مولدافيا إلى وقف "خطاب المواجهة"

دعت روسيا، اليوم الخميس، مولدافيا إلى وقف "خطاب المواجهة" بعد أن اعتمد البرلمان المولدافي إعلاناً يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: "نجدّد دعوة السلطات المولدافية إلى إنهاء خطاب المواجهة المناهض لروسيا الذي لا أساس له على الإطلاق".