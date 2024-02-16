"بضغطة زر".. ميزات رئاسية لا يتخيل بايدن الاستغناء عنها

اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن لا يمكنه تخيل التنازل عن الميزات التي يحظى بها في منصبه.

وبحسب تقرير للصحيفة، "من الأرجح أن بايدن قد أصبح مفتوناً بزخارف مكتبه ولا يستطيع أن يتخيل التخلي عنها".

وأضافت: "عندما يجلس بايدن على متن طائرة الرئاسة، يمكنه الضغط على زر وفي غضون لحظات يمكن لزعيم العالم الحر أن يدعو أحد الموظفين لجلب مشروب غازي، أو توصيله بملك، أو دكتاتور، أو حفيدة عزيزة".

و"عندما يستيقظ الرئيس، يقدم له كبير الخدم وجبة الإفطار، وقميصًا وبدلة مكوية بشكل مثالي. وإلى جانب مخفوق البروتين الخاص به، يتلقى نشرة الأخبار اليومية، وهي عبارة عن ملخص للقصص الرئيسة والكثير من أعمدة الرأي المتعاطفة"، بحسب الصحيفة.