"بضغطة زر".. ميزات رئاسية لا يتخيل بايدن الاستغناء عنها
اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن لا يمكنه تخيل التنازل عن الميزات التي يحظى بها في منصبه.
وبحسب تقرير للصحيفة، "من الأرجح أن بايدن قد أصبح مفتوناً بزخارف مكتبه ولا يستطيع أن يتخيل التخلي عنها".
وأضافت: "عندما يجلس بايدن على متن طائرة الرئاسة، يمكنه الضغط على زر وفي غضون لحظات يمكن لزعيم العالم الحر أن يدعو أحد الموظفين لجلب مشروب غازي، أو توصيله بملك، أو دكتاتور، أو حفيدة عزيزة".
و"عندما يستيقظ الرئيس، يقدم له كبير الخدم وجبة الإفطار، وقميصًا وبدلة مكوية بشكل مثالي. وإلى جانب مخفوق البروتين الخاص به، يتلقى نشرة الأخبار اليومية، وهي عبارة عن ملخص للقصص الرئيسة والكثير من أعمدة الرأي المتعاطفة"، بحسب الصحيفة.
وتابعت: "إلى جانب هذه الاستحقاقات الشخصية الهائلة تأتي المحسوبية، إذ يرشح السيد بايدن المئات من أصحاب المناصب الفيدرالية وعدد لا يحصى من أعضاء اللجنة الديمقراطية، كل منهم مدين له بالفضل".
وبحسب الصحيفة، "يمكن لبايدن السفر حول العالم للقيام بزيارات دبلوماسية أو زيارات رسمية، حيث يتم تقديم الخبز المحمص له ولزوجته، كما تُطلق الأبواق عبارة (تحية للرئيس)، بينما تهتف له الحشود لإغراق أولئك الذين يصرخون بأسئلة حادة حول ما إذا كان قادر على أداء المهمة".
ويأتي ما نشرته الصحيفة، بعد تكرار التشكيك بالصحة العقلية للرئيس الأمريكي، ومطالبته بالتنحي عن منصبه.