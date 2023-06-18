الهند تسعى لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة بمجموعة العشرين

بعث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي برسالة إلى زعماء دول مجموعة العشرين اقترح فيها منح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة والدائمة في المجموعة الدبلوماسية خلال قمتها المقبلة في الهند، وفق ما ذكر مصدر رسمي.

وقال المصدر إن "اقتراح مودي يظهر التزام الهند بتعزيز تمثيل أفريقيا وإشراكها في الشؤون العالمية، وخطوة صحيحة نحو بنية وحوكمة عالمية عادلة ومنصفة وأكثر شمولا وتمثيلا، رئيس الوزراء يؤمن بشدة بأن يكون لبلدان جنوب العالم صوتا أكبر في المنصات الدولية وخاصة البلدان الأفريقية".

ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم، وتمثل الدول الأعضاء نحو 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75 بالمئة من التجارة العالمية وما يقرب من ثلثي سكان العالم.