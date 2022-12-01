مع بدء رئاسة مجموعة العشرين.. مودي يدعو العالم للوحدة في مواجهة التحديات الكبرى

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، إنه يتعين على العالم أن يتعاون في مواجهة التحديات الكبرى المتمثلة في تغير المناخ والإرهاب والأوبئة، مع بدء رئاسة الهند لمجموعة العشرين التي تستمر لمدة عام.

وسيطر الصراع في أوكرانيا، الذي بدأ بغزو روسي في فبراير/ شباط، على قمة مجموعة العشرين على مدى يومين في إندونيسيا الشهر الماضي، مع شعور بخيبة أمل لدى بعض الأعضاء الذين يريدون زيادة الاهتمام بمشاكل الاقتصاد العالمي.