سجن محامي مهسا أميني بتهمة "الدعاية" ضد النظام الإيراني
حكم القضاء الإيراني على محامي مهسا أميني، التي أثارت وفاتها حركة احتجاجية واسعة في البلاد العام 2022، بالسجن لمدة عام، بعد إدانته بتهمة "الدعاية" ضد الدولة، على ما أفادت وسيلة إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.
ونقلت صحيفة "هم ميهن" اليومية عن محاميه علي رضائي، على موقعها الإلكتروني: "للأسف، حكم على موكلي صالح نكبخت بالعقوبة القصوى، وهي السجن لمدة عام، بتهمة النشاط الدعائي ضد النظام".
وكان نكبخت محامي والدي الشابة الكردية مهسا أميني، التي توفيت في الـ16 من أيلول/سبتمبر لعام 2022، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وفي نهاية آب/أغسطس الماضي، أعلن رضائي بدء محاكمة موكّله في طهران؛ "بسبب تحدثه مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية، لا سيما في قضية مهسا أميني".
وكان نكبخت أفاد، نهاية أيلول/سبتمبر لعام 2022، أن عائلة أميني تقدمت بشكوى ضد الشرطة، التي أوقفت الشابة.
ويتحدر هذا المحامي من إقليم كردستان، ومثّل الكثير من الشخصيات الإيرانية خلال مسيرته الطويلة، بينهم المخرج جعفر بناهي، الذي أفرج عنه بكفالة في شباط/فبراير الماضي، بعد 7 أشهر في السجن.
وقال محامي الدفاع، اليوم الثلاثاء: "من المفاجئ فرض أقصى عقوبة على نكبخت البالغ 73 عامًا"، معربًا عن أمله في "إلغاء الحكم خلال المراحل القانونية المقبلة".
وقُتل مئات الأشخاص، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن، خلال التظاهرات نهاية العام 2022، كذلك، أُلقي القبض على آلاف المتظاهرين الذين اتهمتهم السلطات بالمشاركة في "أعمال شغب" أثارتها دول غربية.