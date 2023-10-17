سجن محامي مهسا أميني بتهمة "الدعاية" ضد النظام الإيراني

حكم القضاء الإيراني على محامي مهسا أميني، التي أثارت وفاتها حركة احتجاجية واسعة في البلاد العام 2022، بالسجن لمدة عام، بعد إدانته بتهمة "الدعاية" ضد الدولة، على ما أفادت وسيلة إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "هم ميهن" اليومية عن محاميه علي رضائي، على موقعها الإلكتروني: "للأسف، حكم على موكلي صالح نكبخت بالعقوبة القصوى، وهي السجن لمدة عام، بتهمة النشاط الدعائي ضد النظام".