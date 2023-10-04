أرميتا كراوند.. إيرانية جديدة تواجه مصير مهسا أميني

ترقد فتاة إيرانية في حالة حرجة بمستشفى بعدما دخلت في غيبوبة بسبب مواجهة مع عناصر من شرطة قطار أنفاق طهران لمخالفتها قانون الحجاب، بحسب ما قال ناشطان بارزان في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتكتسب حالة أرميتا كراوند البالغة من العمر 16 عامًا، حساسية كبيرة في ظل احتمال أن تلقى مصير مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، التي أثارت وفاتها، العام الماضي، وهي في غيبوبة رهن احتجاز شرطة الأخلاق احتجاجات في أنحاء البلاد استمرت لشهور.

وبينما تنفي السلطات مزاعم جماعات حقوقية بأن "كراوند" دخلت في غيبوبة، يوم الأحد، بعد مواجهة مع عناصر من شرطة إنفاذ قانون الزي الإسلامي، نشرت منظمة "هينغاو" الحقوقية الإيرانية الكردية صورة الفتاة وهي فاقدة للوعي داخل مستشفى في العاصمة طهران حيث نقلت بعد الحادثة.