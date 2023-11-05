اعتقال رجل احتجز رهينة في مطار ألماني بسبب نزاع عائلي

ألقت الشرطة القبض على رجل وأنقذت طفلة يشتبه أنها كانت محتجزة رهينة في مطار هامبورغ، اليوم الأحد، ليُسدل الستار بذلك على أزمة أجبرت السلطات على إغلاق المركز الجوي المزدحم لعدة ساعات.

قال شرطيون إن رجلًا تقول الشرطة إنه يشتبه في حمله مسدسًا وربما متفجرات اقتحم بوابات المطار بسيارة، الليلة الماضية.

وأوضحت الشرطة أن الرجل البالغ 35 عاماً، كان مع ابنته، ذات الأربع سنوات، ويُعتقد أنه ضالع في نزاع مع زوجته على حضانة الطفلة.

وقالت الشرطة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا، "حالة الرهينة انتهت".