زيلينسكي يحطّ في أوسلو استجداءً لمساعدة دول الشمال

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أوسلو، اليوم الأربعاء، للاجتماع مع زعماء دول الشمال الخمس التي تُعدّ من الجهات المانحة الرئيسة لأوكرانيا في الحرب التي تخوضها مع روسيا، على ما أعلنت الحكومة النرويجية.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في بيان إنه: "يرحّب ترحيبًا حارًّا بفولوديمير زيلينسكي في النروج".

وأضاف "النرويج تواصل دعم أوكرانيا في قتالها من أجل الدفاع عن نفسها".

ويفترض أن يجتمع الرئيس الأوكراني أوّلا مع غار ستور، ثم يشارك في اجتماع لقادة دول الشمال الخمس (النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وآيسلندا).

ولم يحقّق الهجوم العسكري المضاد الذي شنّه الجيش الأوكراني في يونيو/ حزيران النتائج المرجوة، ويحاول زيلينسكي أن يعيد حشد دعم حلفائه.