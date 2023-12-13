زيلينسكي يدعو حلفاء أوكرانيا لإرسال "رسالة وحدة قوية" إلى بوتين

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إثر لقائه في البيت الأبيض نظيره الأمريكي جو بايدن، حلفاء بلاده وفي مقدّمهم الولايات المتّحدة إلى إرسال "رسالة وحدة قوية" إلى روسيا عبر مواصلة دعمهم العسكري لكييف.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بايدن "من المهمّ للغاية أن نتمكّن بحلول نهاية هذا العام من إرسال رسالة وحدة قوية للغاية إلى المعتدي".

وأضاف أنّه تلقّى من الكونغرس الأمريكي مؤشرات "إيجابية" لكنّه ينتظر النتائج، في الوقت الذي ينقسم فيه المشرعون الأمريكيون بشدّة حول إقرار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.