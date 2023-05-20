جدل إسرائيلي حول تصريحات نتنياهو بشأن نجاح ردع الفلسطينيين في غزة‎‎

وذكرت الصحيفة أن المنظومة الأمنية طالبت بخفض التصريحات بشأن الردع أمام الفصائل الفلسطينية في غزة، مذكرين بجولات القتال السابقة مع الفصائل في غزة، حيث كانت تقديرات المؤسسة الأمنية تشير إلى فترات طويلة من الهدوء بعد كل جولة، وهذا لم يحدث.

كما قلل، المعلق العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هريئيل من أهمية نتائج العملية العسكرية على غزة، معتبرًا أن حالة التأهب الأمني الشديد طوال يوم الخميس الماضي، لحماية "مسيرة الأعلام"، ثم الجمعة أيضًا، خاصة في القدس، مؤشرعلى الوضع الحقيقي.

واعتبر هريئيل أن المشاورات الأمنية المتعددة التي سبقت هذه المسيرة، تشهد بأن إسرائيل ليست متأكدة إطلاقًا من "انتصارها" أو نجاحها في ردع الصواريخ والقذائف من قطاع غزة.